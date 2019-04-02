Сегодняшний гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих - сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Овен

Сегодня Овна ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Овна сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Овну расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Овну сил и энергии на весь следующий день.

Телец

Сегодня Телец имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Телец продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

Близнецы

Сегодня в течение дня Близнецов может ожидать непростой разговор с людьми, от которых они зависят. Возможно, их вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Близнецов далеко идущие последствия, и им надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Близнецам удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Рак

Сегодня мнение Рака будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Рак сегодня отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Рака охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Лев

Сегодня для Льва настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Льву навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Льву для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Дева

Дела, за которые Дева возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Девы немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Деве внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ней какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Дева просчитала последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Весы

Сегодня Весам следует заранее приготовиться к тому, что они могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Весы попытаются взглянуть на себя глазами тех, кто их критикует. Возможно, им действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Весов, как здоровое отношение к критике.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Скорпиона придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Скорпиону направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для обеих сторон.

Стрелец

Сегодня перед Стрельцом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Стрельце хороший объект для поручений, и если Стрелец не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Стрельца сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно.

Козерог

Сегодня Козерог может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Козерогу будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Козерогу. Для их же блага, конечно.

Водолей

Сегодня в любых делах Водолей будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Водолея, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Рыбы будут считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Рыбам быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Рыбы добьются большего, чем если бы действовали напролом.