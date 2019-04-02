Вот основные факторы риска развития рака груди
Ученые из Австралии проанализировали несколько научных работ, посвященных причинам рака груди, и выявили основные устранимые причины этого опасного онкологического заболевания. Материал, в котором представлены выводы сотрудников Университета Нового Южного Уэльса, был опубликован в научном издании International Journal of Cancer, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.
Исследователи подвергли анализу шесть ранее опубликованных научных работ, в которых были объединены данные о 200 000 женщин.
Главные устранимые причины рака молочной железы - это ожирение и употребление алкогольных напитков. Если избавиться от этих факторов, то риск развития рака груди снижается очень и очень существенно.
"В следующие десять лет в Австралии можно было бы снизить количество новых случаев рака молочной железы примерно на семнадцать с половиной тысяч человек только за счет нормализации веса. Если, при этом понизить уровень употребляемого женщинами алкоголя, то число новых случаев рака можно снизить еще как минимум на одиннадцать с половиной тысяч", - говорят сотрудники Университета Нового Южного Уэльса.
Ученые предупредили женщин о рисках, связанных с употреблением спиртного, - регулярное воздействие алкоголя на организм является одной из ключевых причин рака груди.
По статистике, каждая вторая австралийская женщина регулярно употребляет спиртное, а ожирение в той или иной степени фиксируется у шестидесяти процентов австралиек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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