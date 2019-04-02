Сотрудники Университета штата Айова в США рассказали, как можно стать счастливым всего за 12 минут. Как показало проведенное исследование, найти гармонию поможет доброта к окружающим, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org

Как пояснила профессор психологии Дуглас Джентиле, проявление положительных эмоций в отношении других помогает уменьшить собственную тревожность и усиливает ощущение социальных связей. Доказать свой вывод исследователям удалось экспериментальным путем. Добровольцам предложили на протяжении 12 минут практиковать одну из техник. В первом случае от них требовалось, проходя мимо людей, мысленно посылать окружающим пожелание счастья, во втором - думать о взаимосвязи с ними и о том, какие чувства можно с ними разделить, в третьем - представлять, что каждый встречный человек лучше чем те, с кем приходилось общаться ранее, в четвертом - просто фокусироваться на внешности проходящих мимо граждан.



По итогам эксперимента, самой действенной оказалась первая техника. Участники исследования, которые желали в течение 12 минут счастья другим, начинали чувствовать себя счастливее. Что касается связи с окружением, то добровольцы из этой группы начинали проявлять сочувствие, а вот третий метод никакой практической пользы участникам не принес. Более того, настроение некоторых респондентов менялось в худшую сторону. Авторы исследования пояснили это тем, что сравнение всегда приводит к стрессу и тревоге.