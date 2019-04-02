Специалисты в рамках исследования установили, что хроническая задолженность влияет на качество принимаемых решений (в частности, финансовых), а также негативно сказываются на психологическом состоянии человека. Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, как долги влияют на работу мозга, передает Day.Az со ссылкой на smolnarod.ru.

Исследование специалисты проводили в период с 2015 по 2017 года, в нем приняли участие почти 200 человек, средний ежемесячный доход которых составлял 364 доллара (Сингапур). К этим цифрам ученые прибавляли хроническую задолженность, для погашения которой участники обращались за соцпомощью.

В рамках работы специалисты протестировали участников до того, как они погасили задолженности и после. В рамках теста учитывались качество принимаемых решений, когнитивные способности и уровень тревожности.

Спустя 3 месяца, когда часть долгов была погашена, участники стали ощущать себя более уверенно и лучше распоряжаться денежными средствами. Уточняется, что добровольцы получили одинаковые суммы, хотя размер долга у всех был разный. Чем больше доля задолженности ликвидировалась, тем лучше фиксировались показатели.

По мнению ученых, психологическое и когнитивное функционирования бедного слоя населения, улучшат политические меры, которые будут направлены на упорядочение задолженностей. Также они будут способствовать снижению контрпродуктивного поведения, пишет "РГ".

Специалисты также отмечают, что меры по борьбе с нищетой должны способствовать снижению факторов, которые влияют на психологическую устойчивость населения.