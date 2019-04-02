По данным итальянских ученых решить проблему с головной болью можно без лекарственных препаратов. Для этого нужно избавиться от лишних килограммов, передает Day.Az со ссылкой на independent-press.ru.

Ученые провели более 10 экспериментов, исследовав около 500 добровольцев. Выяснилось, что мигрени напрямую связаны с избыточной массой тела, в результате чего был сделан вывод, что похудение может избавить человека от этого недуга. В целом, отсутствие лишних килограммов благоприятно сказывается на здоровье - уменьшается вероятность появления сахарного диабета, вирусных и сердечных болезней, инсульта.

После похудения у участников исследования пропадали головные боли. Ученые продолжают изучать данный факт.

Также, если вы хотите избавиться от мигреней без медикаментов, советуем принимать теплую ванну в течение 15 минут, добавив эфирное масло лимона. На ранних стадиях симптома можно выпить чай с лимоном, главное, чтобы напиток был заваренным в чайнике, а не из пакетика.