Радистку Кэт из "Семнадцати мгновений весны" раскрыли, когда она в роддоме в беспамятстве кричала: "Мама!" по-русски. Есть сведения, что японского шпиона раскрыли в начале XX века, он говорил во сне на родном языке. А как это происходит в реальности?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Предатели сдают всех

Наиболее частая причина провалов - предательство кадрового разведчика или агента. Наиболее разрушительные последствия имел "раскол" осенью 1945 года Элизабет Бентли, раскрывшей всю американскую сеть советских агентов. Она назвала лично Эдгару Гуверу 150 имен, среди которых - 37 высокопоставленных чиновников в шести стратегических ведомствах. В 1948-м Бентли выступает на слушаниях в Конгрессе. В 1951 году на процессе супругов Розенберг по обвинению в атомном шпионаже проходит как свидетель.

Элизабет Бентли родилась и росла в аристократической американской семье, типичная WASP. Один из предков подписывал Декларацию независимости США. В 1932 году для продолжения учебы Элизабет приезжает в Италию, где сначала примыкает к молодежной фашистской организации, но любовь к профессору-леваку меняет ее взгляды и спустя год после возвращения в США, в 1935-м, она вступает в ряды американской компартии, тогда еще легальной организации.

Один из создателей компартии США - эмигрант Яков Голос, имеющий собственную турфирму. В реальности - советский нелегал, его правой рукой, а потом и возлюбленной становится Элизабет Бентли. С 1938 года она - агент НКВД, оперативные псевдонимы "Умница" и "Мирна". В 1943-м Голос умирает от инфаркта на руках Элизабет, а она топит депрессию в алкоголе. Москва не доверяет ставшей нестабильной психологически "Мирне" и в 1944 году окончательно перехватывает у Бентли управление коммунистическими ячейками и агентурной сетью. Если Бентли приедет в СССР, ее ждет орден Красной звезды, но она воспринимает происходящее как признак ненужности, а связь с единомышленниками была для нее памятью об умершем возлюбленном. Теперь у нее нет ничего, кроме информации, которой она и делится с ФБР. Советская разведка несколько лет приходила в себя от понесенного ущерба.

Мальчики, ведите себя прилично!

Советский фольклор знает как минимум три ответа на вопрос, как раскрываются советские разведчики: 1) они на ходу застегивают ширинку; 2) неправильно повязывают галстук; 3) когда пьют чай, зажмуривают один глаз - привыкнув к тому, что чайная ложечка не вынимается из посуды, что невозможно на Западе.

Конечно, самоконтроль кадровых разведчиков таков, что они не прокалываются на мелочах. Тем не менее, именно нарушения правил поведения вели разведчиков к провалу. Десятки их попались на неблаговидных поступках, раскрытие которых повлекло бы эвакуацию в СССР, конец карьеры, а то и суд. Так что альтернативой становилось сотрудничество с западными спецслужбами.

Очень часто причиной провала становилось увлечение "зеленым змием". Например, Геннадий Вареник, "корреспондент ТАСС", прокололся на пьянстве, как и дипломат Андрей Кулак, во время работы в США.

Не менее распространен был крах из-за интимных связей. Олег Гордиевский засыпался на посещении публичного дома, когда еще студентом МГИМО, будучи на стажировке в Дании, без разрешения посетил Швецию. Тогда зарубежные спецслужбы не стали поднимать шум, дав возможность вырасти перспективному кадру. Владимир Резун, капитан ГРУ, больше известный как Виктор Суворов, был замечен на повышенном внимании к прекрасному полу, из-за МИ-6 в Швейцарии устроила ему "медовую ловушку", сняв на скрытую камеру любовные утехи. Кое-кого ловили на гомосексуализме, что каралось уголовным преследованием по советским законам.

Безудержная игра в карты или частые посещения казино также вели к провалу. Подводила разведчиков и элементарная жадность. Николай Чернов, технический специалист ГРУ, на $200 завысил расходы, с помощью хозяина подделав накладную, и в следующий раз его в том же магазине ждали сотрудники ФБР.

Сергей Моторин, сын руководителя томского обкома КПСС, майор КГБ, в 1980 году попадает в вашингтонскую резидентуру. У него возникает бурный роман с женой советского дипломата, Моторин снимает часто номера в отелях, чем и привлек внимание ФБР. Моторин хотел купить в кредит бытовую технику, получил отказ, но американские спецслужбы провернули операцию стоимостью $950, и майор был прихвачен ФБР на нарушении американского налогового законодательства. Завербован за деньги в 1983-м. Все эти истории описал Николай Долгополов, историк спецслужб, и подтверждает Дэвид Мейджор, директор контрразведывательной и разведывательной программы Совета национальной безопасности США (1985-1988 годы).

Когда опыта маловато

Впрочем, в 1920-30-е, когда советская внешняя разведка еще только переживала становление, провалы были по неопытности самих разведчиков. Историк Павел Аптекарь пишет, что кадры разведки имели специфический конспиративный опыт, не всегда пригодный для операций. Сотрудникам не хватало образования, а разведчики в приграничных округах нередко плохо владели иностранными языками. Не добавляло координации и эффективности "размазанность" разведывательных задач между тремя структурами: Разведупром, иностранным отделом (ИНО) ОГПУ и Коминтерном. К тому же коминтерновцы увлекались революционной агитацией и пропагандой в ущерб разведзадачам. Все это привело к череде провалов во Франции, Швеции, Финляндии. Особо провальными стали 1932-1934 годы, о чем можно прочитать в книге "Империя ГРУ" историков Александра Колпакиди и Дмитрия Прохорова. Советская агентурная сеть по всей Европе была разгромлена, прошли шумные судебные процессы, нанесшие удар по имиджу СССР. Во многом это стало результатом халатности руководства разведки и недостатков в структуре и управлении резидентурами.

До сих пор не утихли споры, что стало причиной утраты ценного агента в США Гарри Голда: недоработка Центра или предательство. Голд уцелел даже после показаний Элизабет Бентли, но провалился в начале пятидесятых.