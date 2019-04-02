Вакансия мечты: британская компания предлагает $66 тыс. "директору вкуса"
2 апреля 2019 09:07 201
Британская компания, занимающаяся доставкой вегетарианских блюд, ищет "директора по вкусу", который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд, сообщает Lonely Planet.
Предполагается, что успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней.
Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.
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