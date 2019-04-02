Убираясь в доме родителей, дети обнаружили щель в стене. Это потрясающе - ВИДЕО
2 апреля 2019 23:30 217
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Источник:Гвоздь
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