Вот как пожилая супружеская пара зажигает на танцполе - ВИДЕО
2 апреля 2019 13:37 157
Танец является универсальным способом развлечься как для молодого человека, так и для пожилого. Однако, последние, в силу своего физического состояния, танцуют с меньшим рвением и частотой. Но только не в этом видео! Эта пожилая пара очень классно и зажигательно танцует, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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