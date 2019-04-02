Что будет, если вместо Луны будут другие планеты
Небольшая фантазия на тему, как бы выглядело ночное небо, если бы на месте Луны оказались другие планеты Солнечной системы.
Это Луна, ночное небо выглядит привычно.
Планета Меркурий, ее размеры сопоставимы с Луной, так что разница невелика.
Марс. Отчетливо виден его красноватый цвет, да и размером он ощутимо больше.
Венера, ее атмосфера отражает солнечный свет намного больше, чем другие объекты в Солнечной системе. Она бы освещала нашу планету не хуже Солнца.
Нептун, голубой шар придал бы ночному небу голубое свечение. Он больше луны в 14 раз.
Уран, очень был бы похож на Нептун, но без его пятен, вызванных огромными ураганами.
Сатурн, самая красивая планета. Его кольца целиком мы бы еще увидели, а полностью его самого из-за его размеров уже нет.
Юпитер занял бы огромное пространство ночного неба, его размеры поистине впечатляют. Он в 40 раз больше Луны.
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