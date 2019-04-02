Дружба маленькой девочки с гигантским кроликом растрогала соцсети - ВИДЕО
2 апреля 2019 14:43 277
Сейчас кролик Пафф - чуть меньше метра, но это не предел, гигантский континентальный кролик может вырасти до полутора метров, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.
Ролики о девочке Мейси и кролике Паффе необычайно популярны в соцсетях, на аккаунт забавного питомца подписаны свыше 160 тысяч человек.
Малышка любит обнимать своего любимца, а он, кажется, отвечает ей взаимностью.
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