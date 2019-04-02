Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу комедийного фильма "Родители легкого поведения" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CinemaPlus.

Редактор и перевод дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссер - Кямал Яшар, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Гулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм озвучили Оксана Расулова, Вюсал Гаджигадир, Алихан Раджабов, Тарана Оджагвердиева, Рагим Рагимов, Рауф Агакишиев, Тогрул Рза и Маир Миришли.

Режиссером фильма является Фред Вульф. В главных ролях известные голливудские актеры Сальма Хайек и Алек Болдуин.

Сюжет фильма - семейная пара Фрэнк и Нэнси пытаются скрыть от друзей и дочери свой полный финансовый крах. Для этого они идут на всё, даже сдают в аренду чужой особняк. Но получится ли у двух горе-авантюристов провернуть свои невероятные махинации? Ведь каждый их шаг - отличный повод откупорить новую бутылку...