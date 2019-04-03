Сегодня по гороскопу день, когда неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Обычно бывает наоборот, и непродуманные действия куда чаще приводят к ошибкам, чем к достижению поставленных целей. Однако в этот день звезды наделяют такими качествами, как острый ум, железная хватка и невероятно мощная интуиция, которой вполне можно доверять. Так что если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня, пойдя на поводу у неожиданных мыслей и чувств, вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.

Овен

Сегодня Овну могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Овну набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Телец

Сегодня энтузиазма Тельцу не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Тельца или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Тельца сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Близнецы

Сегодня главной движущей силой Близнецов станут амбиции! Им недостаточно просто справляться с делами - им нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Близнецов в этом направлении сегодня будут даваться им естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Близнецов весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть их немного вперед.

Рак

Сегодня Рак будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Раку встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Рака найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Лев

Сегодня от Льва потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Лев не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Льва сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Дева

Успех сегодняшнего дня Девы напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Дева обнаружит, что любое дело спорится в ее руках! Так что разогнаться сегодня Деве просто необходимо, даже если для этого ей понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Дева еще долго не сможет остановиться. Сегодня она способна в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

Весы

Сегодня с самого утра Весы с головой уйдут в работу, и вынырнуть им будет нелегко. Они будут настолько сосредоточены, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах им помешать. Звезды гороскопа советуют Весам использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых они все от начала до конца решают сами. А вот работа в команде им сегодня противопоказана: погруженные в свои мысли Весы просто не услышат слова окружающих.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Скорпиона попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Скорпиона есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Стрельца, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Стрельцу предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Козерог

Сегодня в делах Козерогу может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Козерога практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Козерог сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Водолей

Сегодня девизом жизни Водолея станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Водолей не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Водолея достаточно просто ему не мешать. Все остальное Водолей сделает сам, добившись неплохих результатов.

Рыбы

Сегодня секрет успеха Рыб кроется в их умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Рыб к тому, чтобы самим совершать трудовые подвиги, однако они спокойно могут совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Рыбы сегодня просто незаменимы! Даже не обладая никакими особыми правами, Рыбы сегодня могут незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.