Найдены следы древней глобальной катастрофы
Возле города Боумен, штат Северная Дакота (США), обнаружено крупное скопление останков животных, погибших после падения на Землю астероида. Указывается, что они погибли около 66 миллионов лет назад, пишет порталКалифорнийского университета в Беркли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Среди окаменелостей в одном месте нашли останки рыб, аммонитов, млекопитающих, водных динозавров, сухопутного трицератопса и других существ. Предполагается, что все они были уничтожены сейсмической морской волной и дождем из раскаленных тектитов, образовавшихся в результате ударно-взрывного породообразования, менее чем через час после падения астероида в районе полуострова Юкатан.
Также в ходе раскопок выяснилось, что возле места захоронения в Северной Дакоте был крупный водоем без связи с океаном. Астероид упал на расстоянии около трех тысяч километров от Боумена, и цунами потребовалось бы 12 часов, чтобы достичь места раскопок. Поэтому специалисты уверены, что сейсмическая волна обрушилась на устье пресноводной реки Танис, которая находится неподалеку. Это привело к выбросу огромного числа рыб и других существ на сушу.
В марте ученые Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета (США) выяснили, что динозавры, вероятно, процветали до удара астероида, а не переживали упадок из-за климатических изменений, как считают некоторые исследователи. Специалисты провели моделирование экологических ниш - специфических условий обитания, включая температуру воздуха и количество осадков, необходимых для выживания конкретного вида.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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