Возле города Боумен, штат Северная Дакота (США), обнаружено крупное скопление останков животных, погибших после падения на Землю астероида. Указывается, что они погибли около 66 миллионов лет назад, пишет порталКалифорнийского университета в Беркли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди окаменелостей в одном месте нашли останки рыб, аммонитов, млекопитающих, водных динозавров, сухопутного трицератопса и других существ. Предполагается, что все они были уничтожены сейсмической морской волной и дождем из раскаленных тектитов, образовавшихся в результате ударно-взрывного породообразования, менее чем через час после падения астероида в районе полуострова Юкатан.

Также в ходе раскопок выяснилось, что возле места захоронения в Северной Дакоте был крупный водоем без связи с океаном. Астероид упал на расстоянии около трех тысяч километров от Боумена, и цунами потребовалось бы 12 часов, чтобы достичь места раскопок. Поэтому специалисты уверены, что сейсмическая волна обрушилась на устье пресноводной реки Танис, которая находится неподалеку. Это привело к выбросу огромного числа рыб и других существ на сушу.

В марте ученые Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета (США) выяснили, что динозавры, вероятно, процветали до удара астероида, а не переживали упадок из-за климатических изменений, как считают некоторые исследователи. Специалисты провели моделирование экологических ниш - специфических условий обитания, включая температуру воздуха и количество осадков, необходимых для выживания конкретного вида.