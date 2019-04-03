В Египте нашли затерянный дворец Рамзеса II
Американские археологи нашли в Абидосе рядом с храмом фараона Рамзеса II пристройку, украшенную картушами Рамзеса II. Предполагается, что это дворец фараона, пишет Luxor Times.
Во время раскопок, проводившихся в уже известном храме в Абидосе, археологи нашли каменный проход в другое здание, на котором были нанесены те же иероглифы, что и у основания храма. Стены этого прохода были выложены из кирпича-сырца, а пол - из известняковых плит.
Генеральный секретарь Высшего совета по памятникам древности Мустафа аль-Вазири заявил, что строение напоминает постройки храмового комплекса отца Рамзеса II Сети I, находящегося в 300 метрах от найденного дворца. Также он отметил, что находка позволит пересмотреть план храма, который был найден 160 лет назад.
В 2016 году археологи нашли в 400 метрах от Поминального храма Сети I в Абидосе древний город-кладбище. Специалисты обнаружили фрагменты хижин, керамические изделия и инструменты из камня. Также были найдены 15 крупных захоронений, которые указывают на высокий статус погребенных там людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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