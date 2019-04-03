Пользователь Reddit под ником ProbablyCalum поделился с подписчиками историей своих настойчивых сообщений девушке по имени Меган. Юзеры поддержали мужчину, который на протяжении нескольких месяцев пытается добиться ответа от собеседницы, но та не реагирует, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раз в несколько недель он поздравляет понравившуюся ему девушку с Новым годом по различным календарям - юлианскому, китайскому, персидскому и другим. "Уточнение: все еще нет ответа от Меган..." - подписал он скриншот из переписки в Tinder.

За несколько часов тред собрал почти 40 тысяч лайков. Подписчики поразились изобретательности парня. "Сколько новогодних праздников в году?" - спросил один из них. "Более одного, по-видимому", - пояснил другой.

Пользователи уточнили, что календари разных народов сильно различаются, а некоторые племена следуют в этом вопросе распорядку сбора урожая. "Поэтому у вас так много новых лет", - заключили они. Некоторые посоветовали ProbablyCalum поздравить девушку 14 апреля с тамильским Новым годом, а 6-го числа, - с праздником народа телугу.

Ряд комментаторов принялись фантазировать о будущем такой пары. "Ааа, ты ее получишь", - предрек один из юзеров. Однако большинство предположило, что настойчивость парня не будет вознаграждена. "Привет всем парням, сидящим на кровати в ожидании этого Послания. Она спит с кем-то другим, иди спать, тупица", - отрезал другой. Один из подписчиков предположил, что девушка либо слишком невежлива, либо ее вовсе нет в живых.

Ранее посетители Reddit высмеяли мужчину, который опубликовал в Tinder список качеств, которыми обязана обладать его избранница. Пользователь хотел найти спортивную самодостаточную женщину с большим доходом и престижной работой, которая откажется ради него от всех развлечений.