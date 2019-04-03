Ученые Орегонского университета здоровья и науки провели исследования и пришли к выводу, что чрезмерное употребление алкоголя подростками замедляет рост мозга и его развитие. Авторы проекта наблюдали за поведением приматов в лабораторных условиях, передает Day.Az со ссылкой на oane.ws.

По словам научных сотрудников, употребление алкоголя уменьшает скорость роста мозга на 0,25 миллилитра в год. В проекте специалисты наблюдали за развитием макак. Эксперты рассказали, что хроническая самоинтоксикация от спиртного снижала количество содержания белого вещества и подкоркового таламуса в центральном отделе нервной системы. Ученые с помощью МРТ измерили размеры мозга более 70 приматов, употреблявших этанол или алкогольные напитки. Авторы программы учитывали данные медицинских обследований, диеты и количество выпитого.



Из-за употребления спиртного у макак позднего подросткового возраста наблюдалось уменьшение объемов отдельных зон мозга. После лечения зависимости центральный отдел нервной системы частично восстанавливался. Пока ученые не определили воздействие спиртных напитков на психические функции.