Ни для кого не секрет, что люди самодостаточные, жизнерадостные, просто счастливые - обладают более крепким здоровьем и живут дольше. Учёными доказана взаимосвязь между настроением человека, его психическим состоянием и продолжительностью жизни, сообщает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Оказывается, на долголетие человека непосредственное влияние оказывают "гормоны счастья". Управляя нашим настроением, давая нам ощущение радости, эти гормоны продлевают нашу жизнь. Выработка этих гормонов происходит в головном мозге и носят название серотонин и эндорфин. В 80-е годы прошлого века учёные установили непосредственную связь между событиями, происходящими в человеческой жизни на устойчивость его организма к ряду заболеваний. Наука же эта получила название - психоневроиммунология.

Серотонин, он же "гормон счастья", помогает нам снять напряжение и улучшить настроение. Благодаря ему мы испытываем удовольствие от еды, легче засыпаем. Чтобы пополнить запасы этого вещества, необходимо в свой рацион включать такие продукты как бананы, инжир, арахис, хурму, груши и финики. Солнечный свет также стимулирует выработку серотонина в организме.

Эндорфин, состоящий из биологически активных соединений, кроме ощущения счастья, эйфории и радости, стимулирует нашу иммунную систему. Эти биологические соединения также оказывают на наш организм противовоспалительное и жаропонижающее действие. Повышенное количество эндорфинов можно обнаружить у беременных женщин и у спортсменов.

Так как учёные ещё пока не создали искусственный препарат, который смог бы заменить эти гормоны, человек должен сам работать над выработкой "гормонов счастья" в своём организме.

Для этого нужно:

1. Вкусная еда: шоколад, бананы, мороженное. Сладости, как известно, способны улучшить настроение. Но стоит помнить и о вреде злоупотребления ими.

2. Ещё одним проверенным средством для снятия стресса и поднятия настроения, являются занятия любовью. Кстати и от "головной боли" у некоторых женщин - так же это "средство" хорошо помогает.

3. Занятия спортом в течении 30-ти минут увеличивают количество "гормона счастья" в 5-7 раз. А если занятия я проводить на солнышке, то эффект заметно увеличивается.

4. Смейтесь и радуйтесь жизни. Помните о пословице, что несколько минут смеха, продлевают жизнь на 15 минут. Не упустите свой шанс стать долгожителем.

Из всего выше сказанного, следует, что бы избежать стрессов, и предотвратить выработку адреналина, который способен вызвать повышение давления и вызвать ряд других расстройств в организме, необходимо регулярно повышать уровень серотонина и эндорфинов в организме.

Вот некоторые приёмы, которые помогут облегчить после стрессовое состояние или вовсе избежать негативной ситуации.

Попытка отвлечься, состояние отрешённости, представление того, что вы в данный момент находитесь в лесу или на речке - помогут отвлечься от неприятной ситуации. Главное - расслабить организм.

Попробуйте посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны. Возможно, вместо негатива, вы сможете получить положительный результат для себя.

Разделите свою проблему с близкими вам людьми. Вместе легче справиться с трудной ситуацией и принять правильное решение.

Попробуйте расслабиться, включив любимую музыку, комедию, просто почитать интересную статью. Главное, чтобы ваше настроение пришло в норму.