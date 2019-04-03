Учёные заявили, что Земле грозит дефицит пива
Исследователи отмечают, что ячменных полей из-за глобального потепления станет существенно меньше, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Климатологи из США, Великобритании и КНР выяснили, что глобальное потепление спровоцирует сокращение ячменных полей. Это в свою очередь приведёт к снижению объёмов производства пива - любимого напитка миллионов людей по всему миру. Произойдёт это не сразу - у любителей пенного в запасе примерно 65-80 лет. После этого климат планеты ждут необратимые изменения, и в первую очередь они затронут сельское хозяйство.
Больше всего, как отмечают учёные, пострадают лидеры производства: Бельгия, Чехия и Ирландия. Глобальное потепление не обойдёт стороной и Германию. По самым скромным прогнозам, немцы будут производить на 40 процентов меньше пива, чем сейчас. Исследователи отмечают также, что пиво заметно подорожает - стоит ожидать как минимум двукратного роста стоимости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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