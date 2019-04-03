Назван простой способ быстрого поднятия настроения
Психологи назвали простой способ, как быстро поднять настроение. Специалисты из университета американского штата Айовы провели исследование с участием порядка 500 студентов, и определили лучший тип мышления, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru
Ученые разделили добровольцев на четыре группы. Всем им предложили прогуляться в парке. Однако при этом первую группу молодых людей попросили желать добра и благополучия каждому встречному. Участникам второй группы предложили найти общие чувства и эмоции, которые они испытывали вместе со встречающимися им по дороге прохожими.
Студенты из третьей группы должны были смотреть на окружающих с долей презрения, и представлять, насколько они превосходят того или иного прохожего. Четвертой же группе было предложено оценивать внешний вид всех встречных.
В результате, оказалось, что у студентов третьей и четвертой группы настроение осталось таким же, как и вначале эксперимента, а в некоторых случаях и вовсе ухудшилось. А вот участники первых двух групп зарядились позитивом, и после такой прогулки начали чувствовать себя намного лучше. Они продемонстрировали высокий уровень счастья, удовлетворенности и гармонии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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