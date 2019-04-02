В аукционном доме Christie's рассказали РИА Новости, что картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", якобы пропавшая из филиала французского Лувра в Абу-Даби, была "передана ее новым владельцам под наблюдением соответствующих экспертов приемлемым для всех заинтересованных сторон способом" после ее покупки на торгах в 2017 году.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона), став самым дорогим произведением искусства в истории. По информации New York Times, картину приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Власти Абу-Даби не раскрывали информацию о том, каким образом была получена эта картина.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не знают, где находится "Спаситель мира". Якобы в сентябре 2018 года филиал музея отменил запланированный показ картины "без объяснения причин". В публикации отмечалось, что департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы, а сотрудники музея-филиала Лувра в конфиденциальном порядке сообщали, что у них "нет информации о местонахождении полотна".

"Мы подтверждаем, что картина была благополучно передана ее новым владельцам под наблюдением соответствующих экспертов приемлемым для всех заинтересованных сторон способом. Мы подтверждаем, что оплата была произведена в полном объеме. Christie's всегда делает все возможное для поддержания оптимальных условий хранения произведений, с которыми работает", - сообщила пресс-служба Christie's Россия и СНГ.

Ранее в разговоре с РИА Новости французский специалист по живописной технике Леонардо да Винчи Жак Франк отметил, что "сомнения по поводу подлинности картины были повсеместно распространены еще до ее продажи, и после продажи продолжают распространяться". Он напомнил, что ранее заявлял о том, что работа принадлежит кисти не Леонардо да Винчи, но его ученика - Джан Джакомо Капротти, работавшего под именем Салаи. Франк отметил, что, действительно, в работе над картиной принимал участие сам да Винчи, однако оно было "небольшим". По его мнению, шедевр находится в хорошо защищенном месте.

Глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров заявил РИА Новости, что необходимо перестать спекулировать на теме пропажи картины, выводы можно делать только после того, как будет предоставлена информация о случившемся и официальная позиция музея.