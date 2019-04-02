Британские ученые разработали специальный тест, позволяющий медикам намного быстрее диагностировать преэклампсию - патологическое состояние, которое может развиться у женщин во время третьего триместра беременности. Это осложнение, как сообщает газета The Daily Telegraph, характеризуется повышением артериального давления и может представлять серьезную угрозу как для здоровья матери, так и будущего ребенка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как правило, диагностика данного заболевания происходит с помощью измерения артериального давления и анализа мочи пациенток. Новый метод, по словам специалистов, основан на анализе крови, в частности, определении концентрации плацентарного фактора роста (PlGF) - белка, являющегося ключевой молекулой в процессе образования сосудов. В исследовании приняли участие более 1 тыс. женщин в положении с подозрением на преэкламсию. Специалисты из Королевского колледжа Лондона разделили пациенток на две группы.

Женщины из первой группы опробовали новый метод диагностики преэклампсии. У остальных участниц данное заболевание выявляли традиционным способом. Результаты показали, что у представительниц слабого пола из первой группы медики смогли определить наличие преэклампсии на два дня быстрее, то есть всего за два дня. Это, в свою очередь, привело к снижению до 4% вероятности возникновения серьезных осложнений во время беременности, включая эклампсию, инсульт и материнскую смертность.

"За последние сто лет мы диагностировали преэклампсию путем измерения артериального давления и анализа мочи женщин. Данные методы относительно неточны и часто довольно субъективны", - подчеркнула профессор из Королевского колледжа Лондона Люси Чэппелл. "Мы знали, что определение PlGF может быть точным способом для выявления подобного состояния, но не были уверены, что предоставление этого инструмента медикам приведет к улучшению ухода за женщинами. Теперь мы знаем, что это так", - добавила она.