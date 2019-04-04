Житель Индии пожаловался в полицию после того, как заплатил в общей сумме не менее 4,6 миллиона рупий (4,3 миллиона рублей) за организацию свидания с девушкой, но так и не получил желаемого. 65-летний женатый мужчина пытался вернуть деньги самостоятельно, но когда понял, что его обманули, обратился к полицейским. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает индийское издание Mid Day.

Индиец обратился в полицию в январе 2019 года. Согласно его словам в мае 2018 года он зашел на сайт Locanto, предоставляющий пользователям разного рода услуги, в том числе возможность публиковать объявления о знакомствах.

"Я кликнул на строчку "развлечения", и меня попросили зарегистрироваться на другом сайте. Когда я закончил регистрацию, мне позвонила женщина по имени Мира (Meera). Она прислала мне фотографии трех девушек и предложила мне выбрать одну. Когда я это сделал, то она сказала, что нужно заплатить 25,5 тысяч рупий (24,2 тысячи рублей) для знакомства с девушкой, после чего я смогу с ней встречаться в течение года", - объяснил он полиции.

По словам мужчины, с него также взяли дополнительные деньги за другие услуги, в том числе 82,5 тысячи рупий (78,2 тысячи рублей) за то, чтобы его номер никому не передавался, 285 тысяч (270 тысяч рублей) - за контракт с девушкой на год и 550 тысяч (521,5 тысяч) - за верификацию его профиля. Позже ему отправили номер девушки по имени Рози (Rosy). Он пояснил полиции, что общался с ней лишь пару раз и не встречался лично.

Мужчина заподозрил, что его могут обмануть, после того как столкнулся с множеством негативных отзывов о сайте, через который общался с Рози. Он потребовал вернуть ему деньги, на что Мира пообещала сделать это до 10 января 2019 года. Однако возврата он так и не получил, а Мира и Рози перестали отвечать ему. Только после этого индиец обратился в полицию.