Пожилой мужчина решил найти любовь в сети и лишился миллионов
Житель Индии пожаловался в полицию после того, как заплатил в общей сумме не менее 4,6 миллиона рупий (4,3 миллиона рублей) за организацию свидания с девушкой, но так и не получил желаемого. 65-летний женатый мужчина пытался вернуть деньги самостоятельно, но когда понял, что его обманули, обратился к полицейским. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает индийское издание Mid Day.
Индиец обратился в полицию в январе 2019 года. Согласно его словам в мае 2018 года он зашел на сайт Locanto, предоставляющий пользователям разного рода услуги, в том числе возможность публиковать объявления о знакомствах.
"Я кликнул на строчку "развлечения", и меня попросили зарегистрироваться на другом сайте. Когда я закончил регистрацию, мне позвонила женщина по имени Мира (Meera). Она прислала мне фотографии трех девушек и предложила мне выбрать одну. Когда я это сделал, то она сказала, что нужно заплатить 25,5 тысяч рупий (24,2 тысячи рублей) для знакомства с девушкой, после чего я смогу с ней встречаться в течение года", - объяснил он полиции.
По словам мужчины, с него также взяли дополнительные деньги за другие услуги, в том числе 82,5 тысячи рупий (78,2 тысячи рублей) за то, чтобы его номер никому не передавался, 285 тысяч (270 тысяч рублей) - за контракт с девушкой на год и 550 тысяч (521,5 тысяч) - за верификацию его профиля. Позже ему отправили номер девушки по имени Рози (Rosy). Он пояснил полиции, что общался с ней лишь пару раз и не встречался лично.
Мужчина заподозрил, что его могут обмануть, после того как столкнулся с множеством негативных отзывов о сайте, через который общался с Рози. Он потребовал вернуть ему деньги, на что Мира пообещала сделать это до 10 января 2019 года. Однако возврата он так и не получил, а Мира и Рози перестали отвечать ему. Только после этого индиец обратился в полицию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на четверг
Самые очевидные вещи, вредящие твоей памяти - ВИДЕО
Определились финалисты Телевизионной азербайджанской лиги КВН - ФОТО
В Китае построили самую экстремальную смотровую площадку - ВИДЕО
Невероятные посадки самолетов, снятые на камеру - ВИДЕО
“WhatsApp”a yeni funksiya əlavə olundu
Самые очевидные вещи, вредящие твоей памяти - ВИДЕО
Стало известно, сколько заработает "Барселона" на трансферах
Nəqliyyatda limitsiz istifadə kartları olacaqmı?
Пашиняна уличили в сговоре с Россией
Улица столицы, начавшаяся с любви - "Мой Баку" - ФОТО
Опасность в WhatsApp: новый вирус атакует телефоны
Xərçəngə səbəb olan 7 qidalanma səhvi
Клоун карабахских армян: вода сознания Бабаяна
-
3 Апр. 12:38 24 664
-
3 Апр. 11:15 8 706
-
3 Апр. 11:11 6 523
-
3 Апр. 19:37 4 796
-
3 Апр. 20:03 4 429