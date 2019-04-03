В Китае снова построили стеклянное чудо, от которого дух захватывает. Смотровая площадка в виде "стрелы" отходит от скалы на 72 места, пишет Esoreiter.

Экстремальная стеклянная площадка зависает на высоте 200 метров над долиной Гулунся. Любителей острых ощущений на уникальную платформу пытаются привлечь фантастическим видом, можно рассмотреть само ущелье и буйную растительность с водопадом.

Первые посетители необычной смотровой площадки признаются, что довольно трудно любоваться красотой природы вокруг, когда находишься на высоте птичьего полета и словно паришь в воздухе от страха, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По задумке инженеров, стеклянная площадка сконструирована так, что через щели в полу туристов обдувает горвый ветер, увеличивая ощущение парения над пропастью.

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