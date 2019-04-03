Ролик с поющими грузинами, застрявшими в лифте, набирает популярность в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

На кадрах видно, что в маленьком лифте застряли пятеро взрослых мужчин. Неожиданно один из них предлагает спеть песню. Он начинает петь, остальные хором подхватывают - получилось очень эффектно. За несколько дней ролик, выложенный в Facebook пользователем Gocha Datusani, собрал более 54 тысяч просмотров.

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