Застрявшие в лифте грузины спели песню и стали героями Сети - ВИДЕО
3 апреля 2019 16:44 246
Ролик с поющими грузинами, застрявшими в лифте, набирает популярность в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
На кадрах видно, что в маленьком лифте застряли пятеро взрослых мужчин. Неожиданно один из них предлагает спеть песню. Он начинает петь, остальные хором подхватывают - получилось очень эффектно. За несколько дней ролик, выложенный в Facebook пользователем Gocha Datusani, собрал более 54 тысяч просмотров.
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