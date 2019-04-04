Девушка чувствовала себя пьяной из-за выпадающего из черепа мозга
Из-за редкой болезни 15-летняя девушка из английского города Болтон, графство Большой Манчестер, казалась пьяной. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
У Эрин Орлопп (Erin Orlopp) постоянно кружилась и болела голова. Она стала неуклюжей, пошатывалась при ходьбе и не могла ходить по прямой. "Она вела себя почти как пьяная", - утверждает ее мать. Кроме того, у девушки появились проблемы со зрением, опухла щека и болели челюсть и шея.
После обследования у нее диагностировали мальформацию Арнольда - Киари - патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. "По сути дела, причина в том, что мой головной мозг проваливался через дно моего черепа и давил на спинной мозг, мешая току спинномозговой жидкости", - объясняет Эрин.
Ей понадобилась операция, во время которой была удалена нижняя часть черепа, что уменьшило давление на спинной мозг. Несмотря на это, девушка продолжает страдать от базилярной инвагинации - состояния, при котором второй шейный позвонок поднимается вверх и внедряется в череп. Врачи полагают, что со временем Эрин понадобится новая операция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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