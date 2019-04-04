Ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и рассказали, что является самым важным в борьбе с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Daily, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Для того, чтобы определить эффективность того или иного способа похудения ученые использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. По словам исследователей, такой способ является гораздо более надежным, чем использование опросников и дневников питания.

В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты. Исследование показало, что это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.