Ученые назвали главное условие для эффективного похудения
Ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и рассказали, что является самым важным в борьбе с лишним весом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Daily, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.
Для того, чтобы определить эффективность того или иного способа похудения ученые использовали метод двойной метки воды, заключающийся в обогащении организма тяжелым водородом и тяжелым кислородом. По словам исследователей, такой способ является гораздо более надежным, чем использование опросников и дневников питания.
В итоге ученые пришли к выводу, что самым эффективным способом похудения являются именно физические нагрузки, а не диеты. Исследование показало, что это позволяет не только быстрее расходовать лишние калории, но и избежать возвращения лишнего веса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на четверг
Самые очевидные вещи, вредящие твоей памяти - ВИДЕО
“WhatsApp”a yeni funksiya əlavə olundu
Самые очевидные вещи, вредящие твоей памяти - ВИДЕО
Стало известно, сколько заработает "Барселона" на трансферах
Nəqliyyatda limitsiz istifadə kartları olacaqmı?
Пашиняна уличили в сговоре с Россией
Улица столицы, начавшаяся с любви - "Мой Баку" - ФОТО
Опасность в WhatsApp: новый вирус атакует телефоны
Xərçəngə səbəb olan 7 qidalanma səhvi
-
3 Апр. 12:38 25 370
-
3 Апр. 11:15 8 779
-
3 Апр. 11:11 6 737
-
3 Апр. 19:37 4 812
-
3 Апр. 20:03 4 447