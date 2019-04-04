Группа ученых из Орегонского Университета Здоровья и Науки (Oregon Health & Science University) установила, что употребление алкоголя в детском и подростковом возрасте замедляет рост мозга. Исследование опубликовано в журнале eNeutro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые провели эксперимент с 71 представителем макак-резусов в возрасте от трех до пяти лет. Этот возраст эквивалентен подростковому периоду развития людей в возрасте от 12 до 17 лет. Их разделили на группы, в одной из которых приматы пили только воду, а во второй раствор спирта или иные алкогольные напитки.

Спустя полгода ученые сравнили размеры мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у первой и второй групп и выяснили, насколько сильно алкоголь повлиял на его развитие. Выяснилось, что при интенсивном употреблении алкоголя (около четырех кружек пива в день) каждый грамм выпитого чистого алкоголя на килограмм массы тела сокращал годовой объем прироста нервной ткани примерно на 0,25 кубических сантиметра.

Специалисты подчеркивают, что мозг подростков более чувствителен к алкоголю, чем мозг взрослого человека, так как связи между клетками еще не настолько прочные и их проще разрушить. В этом возрасте мозг настраивается, "чтобы соответствовать взрослым задачам и обязанностям", поэтому употребление алкоголя во время его формирования может отразиться на возможности к обучению в течение всей жизни.