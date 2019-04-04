Ученые в области психологии из разных учебных заведений мира составили перечень рекомендаций, придерживаясь которых человек может влюбить в себя партнера. По словам специалистов, создавая определенные условия можно "разбудить" интерес к своей персоне у представителя противоположного пола, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org

Ученые из Stony Brook University (США, Нью-Йорк), к примеру, разработали вопросы, с помощью которых отношения можно сделать более доверительными и тесными. Спрашивая о музыкальных предпочтениях, планах на ближайший день или мечте, партнеры становятся ближе и понимают, что их интересы важны для другого человека. Еще одним шагом к влюбленности станет мягкий, уютный подарок, говорящий о теплом отношении дарителя. Также психологи утверждают, что повышенный уровень адреналина может поспособствовать сексуальному влечению. К примеру, совместный сплав на байдарках по реке сделает людей на шаг ближе к поставленной цели.



Учёные из Гарвардского университета советуют делится своими секретами, так как люди, способные рассказать о приключившейся с ними забавной или пикантной истории вызывают большее доверие. Недавние научные исследования специалистов показали, что длительный зрительный контакт, при котором вырабатывается фенилэтиламин или "гормон влюбленности", также повышает степень доверия партнера.



Немецкие ученые утверждают, более близкие отношения складываются у людей с одинаковым хронотипом, то есть, если оба партнера "совы" или "жаворонки". Специалисты из Нидерландов советуют поработать над своими недостатками, так как люди с одинаковыми "минусами" редко могут найти общий язык.