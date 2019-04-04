Ученые из США работают над созданием технологической инновации в сфере пластической хирургии - специалисты предложили использовать вместо скальпеля электрический ток. Доклад, посвященный новой технологии, представили на двести пятьдесят седьмой конференции ACS National Meeting and Exposition, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Сотрудники Калифорнийского университета, группу которых возглавил Брайан Вонг, обнаружили, что если пропускать электрический ток через межклеточное вещество хрящевой ткани, то в ней происходит электролиз воды, и в результате этого процесса хрящ приобретает дополнительную пластичность.

Исследователи проверили инновационную технологию на кролике. Через его уши пропустили электрический ток, хрящевая ткань размягчилась и в итоге ученые изменили кролику форму ушей.

После отключения тока хрящ твердеет и принимает новую форму, так что речь идет о перманентной коррекции, которую можно выполнять в рамках единовременного безопасного вмешательства.

Предполагается, что новая технология станет чрезвычайно популярной в пластической хирургии. Еще бы, ведь она не провоцирует осложнения и не приводит к образованию шрамов.

Кроме того, методика позволит корректировать зрение - ученые уже экспериментируют с изменением формы роговицы при помощи новой перспективной технологии.