Новое исследование ученых из Университета Барселоны (Испания) приблизило их к раскрытию причин возникновения мигреней. На сегодняшний день во всем мире от данного вида головных болей страдает около 15% населения, но факторы, влияющие на ее развитие, до сих пор не изучены, сообщает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Ученые говорят, развитие мигрени связано с большой электрической раздражительностью сенсорных нейронов. Новое исследование испанских специалистов доказывает, повышение активности нейронов могут вызывать боли вследствие мигрени, тогда как само неврологическое расстройство появляется из-за мутации гена, кодирующего каналы, контролирующие раздражительность нерва.



Ионные каналы TREK и TRESK ответственны за прекращение повышенной нейронной активации, при этом мутация, кодирующая второй канал, нарушает функционал белка. TRESK уменьшает способность контроля и понижает активность сенсорных нейронов. Мутация влияет также и на TREK, создаются два дисфункциональных белка, что и вызывает боль при мигрени.