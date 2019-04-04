Есть гипотеза, что известное крушение НЛО в 1947 году под Розуэллом (США) - это всего лишь падение одного из разведывательных зондов, запущенных американцами для сбора шпионских сведений в СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Было ли НЛО?

Старший научный сотрудник Института исследований США и Канады РАН Владимир Васильев со ссылкой на материалы американских ВВС писал, что, начиная с 1947 года, Соединенными Штатами Америки в рамках секретной программы "Проект "Могул" проводились запуски метеозондов, которые должны были отслеживать ядерные испытания в Советском Союзе.

Президент США Билл Клинтон в свое время заявлял, что ему как руководителю государства не предоставили убедительных доказательств крушения НЛО под Розуэллом, хотя информацию он об этом запрашивал.

Сколько запустили зондов?

По данным "Отчета Розуэлла", подготовленного и опубликованного штабом ВВС США в 1995 году, запусков шпионских метеозондов было порядка 100, и они проводились с июня 1947-го по февраль 1949 года.

Глава аппарата Белого дома при Билле Клинтоне Джон Подеста в 2002 году официально заявил, что в "зоне 51" никакого крушения НЛО не было, но не уточнил, что же на самом деле произошло под Розуэллом в 1947 году.

Был ли проект сверхсекретным?

Президент российского Уфологического общества, автор книги "Загадка Розуэлла" Борис Шуринов в своем исследовании приводит факты, свидетельствующие о том, что американцы изначально старались прикрыть свою разведывательную деятельность, маскируя ее под историю крушения неопознанного летающего объекта.

Американский уфолог Карл Пфлок в своем отчете по Розуэллскому делу писал, что разбилась там не летающая тарелка, а связка воздушных шаров - разведывательный аппарат, запускавшийся американскими ВВС в рамках проекта "Могул" с базы военно-воздушных сил Холломэн. По информации Пфлока, проект "Могул" получил высокий уровень секретности, однако, как пишет Шуринов, о работе по созданию шпионских акустических зондов стало известно еще во второй половине 40-х годов, этим, в частности, занимался Нью-Йоркский университет. Аппаратура, подвешенная к воздушным неопреновым и полиэтиленовым шарам, должна была фиксировать ударные волны от взрывов на ядерных полигонах СССР. В действительности эффективность этих зондов была низкой, они падали, не продержавшись в воздухе нескольких часов. По докладу Пфлока, часть упавших зондов так и не нашли, остальные потерпели крушение в различных районах США, в основном, неподалеку от военной базы, откуда они запускались. Пфлок писал, что на зондах была специальная металлическая табличка с надписью, в которой говорилось о вознаграждении нашедшему зонд.

Эффективность этих запусков с точки зрения сбора разведданных многими исследователями ставится под сомнение, в основном, из-за его дороговизны. Впоследствии данные зонды были заменены на сейсмические детекторы, которые обходились гораздо дешевле и были более функциональны.