Сегодня гороскоп склоняет внести ясность в любые нерешенные вопросы - от работы до личной жизни. Если вы сумеете удержать свои чувства в руках, вы имеете все шансы докопаться до сути любой проблемы и принять единственно верное решение. Однако будьте осторожны, этот день полон бурных страстей! Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее. Не устраивайте разборок с любимым человеком, иначе можете дойти чуть ли не до разрыва. И будьте аккуратнее со словами: сегодня парочка нечаянных слов может привести к тяжелому скандалу.

Овен

Сегодня Овну потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Овен сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Овен сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Телец

Сегодня звезды гороскопа не советуют Тельцу вести с окружающими свою игру - есть риск проиграть. Если же в прошлом Телец пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Тельцов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг них будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Близнецы же неожиданно для себя попробуют сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедные Близнецы могут чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Рак

Сегодняшний день пройдет для Рака под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь - для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Рака сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может - с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика - это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Лева

Сегодня в любых делах Льву просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Льва, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Дева

Сегодня Дева рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ей важными. Это может касаться ее личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Дева способна кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Дева может спокойно пройти мимо того, что сегодня ее так взволновало.

Весы

Сегодня - день, когда Весы могут волей-неволей вспомнить о совершенных ими ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Весов ощущение дежавю. Или же напротив, Весы сумеют избежать новых промахов, только если вспомнят о старых. Так или иначе, сегодня им не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Скорпион

Сегодня Скорпион может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, - какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Скорпиону пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Стрелец

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Стрельцу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Стрелец зависит, - например, с начальством. Если же это не удастся, Стрельцу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Стрелец имеет все шансы оказаться крайним.

Козерог

Сегодня - удивительный день, когда в делах Козерогу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Козерога введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок - особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Водолей

Сегодня Водолею стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Водолей уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Водолей не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Рыбы

Не исключено, что сегодня Рыбам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Рыбам стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня они сохранят невозмутимость, то без труда сумеют объясниться. Если же поддадутся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.