Пожилой мужчина из китайской провинции Сычуань отрастил волосы длиной более 5,5 метра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сообщает сайт Oddity Central.

77-летний Акэ Ичжэн утверждает, что не стригся более 50 лет. Он решил отращивать волосы, когда ему было 23 года, поскольку считал это полезным для здоровья. По его словам, в конце 1970-х ему предлагали три тысячи юаней, если он подстрижется. Мужчина отказался.

Длинные волосы доставляют много неудобств, однако Акэ привык и не жалуется. "Для него это нормально, - говорит его невестка. - Он бывает в парикмахерской не реже двух раз в месяц. Там ему моют голову и приводят прическу в порядок. Два или три человека справляются с этим за три часа".

Женщина сняла на видео один из визитов Акэ в парикмахерскую. Ролик собрал миллионы просмотров в китайских социальных сетях. В комментариях зрители советовали мужчине обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы официально зарегистрировать достижение.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой длинноволосой женщиной считается китаянка Се Цюпин, длина ее прически - 5,627 метра. Информация об аналогичном мужском рекорде на сайте отсутствует, однако упомянуты мужчины с самыми длинными волосами на руках (21,7 сантиметра), ногах (22,46 сантиметра) и груди (23,5 сантиметра).

В 2001 году сообщалось о смерти одного из прежних обладателей самых длинных волос, отрастившего шевелюру длиной 5,79 метра. Житель Таиланда не стригся с 18 лет и считал, что это помогает ему вызывать духов и избавляться от болезней.

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