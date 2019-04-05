Кофе регулярно становится "героем" различных, порой даже очень противоречивых, научных статей. В одних ученые заявляют, что этот ароматный напиток полезен для здоровья, в других, что он несет большой вред. Недавнее научное исследование показало, что ежедневное употребление 1-2 чашек кофе в день значительно повышает риск развития рака легких.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Результаты проведенной учеными из Университета Вандербильда в штате Теннеси, в США, работы были представлены на конференции Американской ассоциации исследователей рака, прошедшей 31 марта. В ходе исследования специалисты изучили данные из 17 отдельных научных трудов, участниками которых в общей сложности оказались более миллиона добровольцев, в том числе свыше 20 000 с диагнозом рак легких. Среди причин возникновения заболевания у пациентов ученые отметили регулярное употребление кофе. Как оказалось, 1-2 чашки этого напитка в день, которые употребляют курильщики, на 41% увеличивают шансы развитие рака. У некурящих респондентов данный показатель достигает 37%. Помимо этого ученые определили, что кофе без кофеина на 15% опаснее традиционного напитка. При этом пол, раса, возраст и другие факторы не оказывали существенного влияния на развитие онкологии.



По словам авторов работы, они получили массивную базу данных, которая представляет огромный научный интерес, однако на данном этапе делать однозначные выводы рано. Научная работа требует продолжения, в том числе по причине того, что главной причиной развития рака легких по-прежнему остается курение, а значит существует риск неверной интерпретации результатов.