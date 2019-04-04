Загадочное "хромированное" покрытие мечей, которыми были вооружены терракотовые статуи из гробницы первого владыки Китая, оказалось не изобретением древнекитайских мастеров, а случайным результатом лакировки глиняных тел воинов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Некоторое оружие, особенно мечи, пики и алебарды терракотовых воинов, оставались такими же острыми, блестящими и "новыми" на вид, как две тысячи лет назад, когда они были захоронены в мавзолее. Многие историки предполагали, что оружейники династии Цинь изобрели некое антикоррозийное покрытие, защитившее их от разрушения", - рассказывает Сючжэнь Ли (Xiuzhen Li) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Основателем Китая традиционно считается легендарный "желтый император" Хуан-ди, правивший "поднебесной" примерно в 2800 году до нашей эры. Легенды Древнего Китая приписывают ему магические силы, в том числе необычно долгую жизнь и невероятную выносливость.

Его "духовным наследником" был первый настоящий император единого Китая, Цинь Шихуанди, объединивший семь враждующих царств средневековой "поднебесной" в единую империю с общим сводом законов и принципов управления в 221 году до нашей эры. В последующие годы он приобрел репутацию жестокого, но справедливого правителя, принесшего порядок и покой для всей империи.

После многочисленных покушений, а также благодаря многим масштабным проектам, таким как постройка Великой Стены и гигантского мавзолея в Сиане, личность Шихуанди обросла не меньшим количеством легенд, чем у самого "желтого императора".

Ли и его коллеги изучали одну из самых "современных" тайн, связанных с личностью и эпохой правления первого владыки Китая. Дело в том, что китайские археологи, вскрывшие мавзолей Шихуанди в 1974 году, фактически сразу же обнаружили, что многие бронзовые мечи и прочие виды оружия, найденные в гробнице, были покрыты странным налетом.

Этот налет, как позже выяснили химики, содержал в себе большие количества хрома, металла, который сегодня используется для защиты стали и различных сплавов от коррозии. Это открытие заставило ученых предположить, что придворные оружейники и металлурги Шихуанди изобрели некий антикоррозийный состав, которым они покрыли артефакты из его гробницы.

Недавно британские ученые и их коллеги из Китая и Кипра заручились согласием руководства Музея мавзолея Шихуанди и проверили эти теории, проанализировав химический состав поверхности нескольких сотен образцов оружия, самих статуй, почвы гробницы и останков органических артефактов, почти полностью сгнивших за две тысячи лет.

Полученные ими данные противоречили как и теории о "хромировании" бронзы, так и альтернативной гипотезе, связывающей появление тонкой прослойки этого металла на поверхности оружия с местными особенностями почвы.

Первую гипотезу опровергало то, что химики нашли следы хрома далеко не на всех образцах оружия, причем его количество никак не отражало их сохранность. Иными словами, многие мечи, дожившие до нас в первозданном виде, не были покрыты этим металлом, тогда как он часто присутствовал на самых разрушенных образцах оружия.

С другой стороны, ученые нашли значительные следы хрома только в тех участках почвы и на других поверхностях в мавзолее, которые находились рядом или с самими статуями воинов, или с различными деревянными украшениями или предметами быта. Если обе теории ошибочны, как тогда появилось это покрытие?

"Многие артефакты и сами статуи покрывались лаком перед тем, как древние мастера начинали их расписывать. Мы нашли большие количества хрома внутри него, а также на тех частях оружия, к которым крепились их органические части, такие как древки копий или бамбуковые рукоятки мечей. Стало ясно, откуда взялся этот металл", -добавляет Маркос Мартиньон-Торрес (Marcos Martinon-Torres), коллега Ли.

Что именно сделало оружие из гробницы Шихуанди неподвластным действию коррозии, ученые пока не могут сказать, но у них есть два предположения на этот счет. Во-первых, их сохранность может быть связана с тем, что "императорская" бронза содержала в себе необычно много олова, что было особенно характерно для самых сохранившихся мечей.

Во-вторых, почва Лёссового плато, где построен мавзолей первого императора Китая, содержит в себе мало органики и отличается высоким уровнем щелочности. Как показали опыты в лаборатории, бронза портится заметно медленнее в таких условиях, чем при захоронении в британском грунте, что тоже может объяснять "вечность" древнекитайских артефактов.

"Конечно, и большая доля олова, и технологии закалки бронзы, и состав местных почв могут объяснять то, как эти артефакты дожили до наших дней. С другой стороны, я лично не исключаю и того, что мастера династии Цинь могли действительно защитить их от коррозии какими-то другими "мистическими" методами, которые нам еще предстоит открыть", - заключает Ли.