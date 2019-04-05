Неправильное питание ежегодно уносит жизни 500 тыс. человек в США и почти 100 тыс. британцев. Таким образом риски преждевременной смерти, вызванные несбалансированной диетой является куда более опасными, чем курение и гипертония, передает Day.Az со ссылкой на newdaynews.ru.

В то же время ученые отмечают, что антирекорды по числу смертей из-за неправильного питания зафиксированы в Китае и Индии. Там от болезней вызванных выбором "нездоровых" продуктов ежегодно умирают по три и по одному миллиону человек, соответственно. Впрочем, положение дел в России даже хуже, чем в США при вдвое меньшем населении. В нашей стране из-за неправильного питания ежегодно умирает 550 тыс. человек.

В целом в мире неправильное питание ежегодно 10,9 млн человек, заявляют ученые из Университета Вашингтона. Они провели исследование по заказу Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Все озвученные цифры относятся к 2017 году.

Как передает Medikforum.ru, сердечно-сосудистые заболевания, к которым относят инфаркты и инсульты, являются основной причиной смертности населения в мире. После них в списке этих причин идут опухоли и диабет второго типа. Значительное количество данных смертей происходит слишком рано, как считают ученые.

Они винят в этом резкое падение спроса на орехи, семечки, молочные и цельнозерновые продукты, а также рост потребления переработанного мяса, соли и сладких газированных напитков. Авторы отчёта настоятельно призывают власти разных стран вмешаться в нынешнюю ситуацию и сделать потребление здоровых продуктов питания более доступным для широких слоёв населения.