Что чувствуют люди перед смертью?
Австралийские ученые в рамках проведенного исследования нашли ответ на вопрос - что чувствует человек, находясь на смертном одре. В ходе масштабного эксперимента специалисты изучили весь спектр этих ощущений, проанализировав данные нескольких тысяч уходящих из жизни людей, сообщает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
По данным ученых, 85% представителей рода человеческого, находясь при смерти, не испытали никаких тяжелых симптомов или они были более слабыми, чем те, которые были вызваны недугами умирающих.
Сильный стресс, вызванный усталостью, испытали на себе 13,3% людей. Неприятные болевые симптомы ощущали 7,4% умирающих. Жаловались на потерю аппетита 7,1% участвовавших в исследовании.
Помимо прочего, люди, находящиеся на грани смерти, рассказывали о мучавшей бессоннице, проблемах с дыханием и органами желудочно-кишечного тракта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на пятницу
Шведские ученые создали прозрачную древесину
Кошки умеют реагировать на свое имя, доказали ученые
Спецоперация в Барселоне, задержаны десятки кавказцев
Kredit faizləri aşağı düşəcək - YENİLİK
Sürücülərin diqqətinə! Avtomobillərdən oğurluq halları artır
Qalmaqallı Azərbaycan gözəli danışdı - Hər yerim təbiidir...
Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции
Azərbaycanda metroseksual kişilər - FOTO
Как выглядел Баку в 1770-1772 годах? - ФОТО
-
4 Апр. 12:47 14 431
-
4 Апр. 11:30 14 428
-
4 Апр. 17:33 6 137
-
4 Апр. 09:24 5 526
-
4 Апр. 14:55 4 764