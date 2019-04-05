Австралийские ученые в рамках проведенного исследования нашли ответ на вопрос - что чувствует человек, находясь на смертном одре. В ходе масштабного эксперимента специалисты изучили весь спектр этих ощущений, проанализировав данные нескольких тысяч уходящих из жизни людей, сообщает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По данным ученых, 85% представителей рода человеческого, находясь при смерти, не испытали никаких тяжелых симптомов или они были более слабыми, чем те, которые были вызваны недугами умирающих.

Сильный стресс, вызванный усталостью, испытали на себе 13,3% людей. Неприятные болевые симптомы ощущали 7,4% умирающих. Жаловались на потерю аппетита 7,1% участвовавших в исследовании.

Помимо прочего, люди, находящиеся на грани смерти, рассказывали о мучавшей бессоннице, проблемах с дыханием и органами желудочно-кишечного тракта.