Этот эмоциональный, виртуозный парный танец считается народным аргентинским, но уже более века он остается популярным во всех частях света. Его движения отличаются энергичным и четким ритмом, им присущи радость, разочарование, согласие, несогласие, любовь и даже агрессия. Танго всегда танцует мужчина и женщина, но все равно считается, что у этого танца - "женское лицо". Однако историки музыки в один голос утверждают, что изначально танго исполняли только мужчины.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Танец соперничества за даму

Почему танго раньше считался исключительно мужским танцем, существует несколько версий. Когда в середине XIX века европейцы стали активно заселять весь американский континент, в Аргентину тоже хлынул большой поток эмигрантов. В основном это были молодые парни, имеющие авантюрный склад характера. Англичане, ирландцы, испанцы и португальцы, выросшие в бедных семьях, но обладавшие отчаянностью, предпринимательской жилкой, а еще, как это часто встречается среди мошенников, немалым артистизмом, бросились осваивать заокеанские земли, в порыве разбогатеть.

Но оказавшись на чужбине, они страдали от отсутствия женского внимания. Приличные дамы в ту пору могли путешествовать только в сопровождении мужа или отца. Соответственно, в любой стране, населенной в большей степени мужчинами, даже за кратковременное обладание "доступной" женщиной приходилось бороться. В самой Аргентине до сих пор бытует миф, что мужчины в то время устраивали такие танцевальные баталии в игорных заведениях и "киломбос" - своеобразных ресторанах-борделях, для того, чтобы поразить собой "свободную" даму и склонить ее к сексуальной связи.

Она, наблюдая виртуозно двигающихся под музыку мужчин, должна была выбрать среди них кавалера по душе, и разбив собой пару, дальше продолжить с ним уже страстный, сексуальный танец. У этого мифа есть обоснование. Якобы в тот далекий XIX век возле таверен нередки случались кровавые драки, причиной которых часто становились женщины. Но когда на шум приезжали стражи порядка, гринго - молодые светловолосые парни, зажимая раны, начинали не драться, а танцевать друг с другом под льющуюся из заведения музыку, демонстрируя, что здесь, на улице, всего лишь продолжается бурное веселье.

То, что танго в Аргентине начала XX века было, в том числе и мужским, выражающим соперничество, подтверждает и художественный фильм "Танго", 1933 года, режиссера Луиса Хосе Молья Барта. Там есть короткая сцена танца двух кавалеров и она наполнена легкой агрессией партнеров друг к другу. В современном исполнении танго между мужчинами тоже имеются, как говорят хореографы, традиционные выразительные элементы, и это такие, как обмен легкими ударами каблуков по ягодицам партнера. Но все-таки, внутри танго, в первую очередь заключено сексуальное желание, так откуда же оно взялось в исконно мужском танце?

Пляска обрядового действа

Историки музыки утверждают, что корни танго, как впрочем и любого народного танца, следует искать в древних обрядовых действиях языческой религии данного народа. Но аргентинцы - это нация эмигрантов. Все историки, изучавшие происхождение танго сходятся в одном - в нем чувствуется влияние милонги и хабанеры. Но если появление последнего абсолютно ясно - это латиноамериканская вариация европейского контрданса, завезенного на Кубу в конце XVIII века, то с милонгой сложнее. По своему ритму, это более быстрый танец, чем танго, и он отчасти имеет африканское происхождение.

Вообще, милонга - это танцевальный вечер, которые в начале XIX века в Буэнос-Айресе и его окрестностях позволяли себе иногда устраивать эмигранты из Африки. Позже так стали называться вечеринки для местных, а это уже были люди разного происхождения, но все они должны были соблюдать кодигос - определенный этикет, куда, помимо прочего, входили и правила танцев. А они все-таки были продиктованы традициями, и именно первоначальными, то есть, во многом африканскими. В танцевальных движениях танго есть роли, но хореографы подтверждают, что они не столько мужские или женские, сколько одинаково "захватнически-соблазняющие". Каждый из танцующих стремится поразить и стать обладателем своего партнера, а это никак не вяжется, например, с образом европейской или даже африканской женщины середины, конца XIX века и даже начала XX. Может речь идет о глубинной форме гомосексуальной культуры, раз известно, что это парный мужской танец? Ответ выяснили лингвисты. Слово танго - не просто африканского происхождения, а на языке конкретного народа - ибибио, и сегодня проживающего в Нигерии, Камеруне и Экваториальной Гвинее, означает "танец под звук барабана". И этот танец, "африканское танго" - своеобразная форма общения с тотемом племени.

Во время этого обрядового действа, исполняемого под звуки барабана, побеждает либо воин и тогда он будет удачлив, потому что внутри него будет жить тотем, либо сам тотем "поглотит" воина, но тогда он будет подчиняться не себе и племени, а богам и небу. В африканских "плясках" роль тотема тоже исполняет мужчина. "Поглощение" происходит при помощи экстаза, который каждый из партнеров должен добиться быстрее соперника, а для этого надо ввести себя в ритмично-музыкальный транс. Это языческое обрядовое действо благодаря кодигос отчасти сохранилось в танго вместе с пониманием того, что этот танец, все-таки изначально мужской.