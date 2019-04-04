Израильский лунный ровер "Берешит" успешно включил двигатели, "оторвался" от притяжения Земли и вышел на окололунную орбиту. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщают известный астроном Джонатан Макдауэлл и Данна Барнетт, участница миссии.

"Похоже, что "Берешит" успешно вышел на орбиту Луны - судя по данным телеметрии, его двигатель идеально отработал маневр, изменив скорость движения аппарата на 323 метра в секунду. Окончательно это станет ясно после того, как SpaceIL вычислит его новую орбиту", - пишет ученый в своем микроблоге.

Израильский аппарат "Берешит" был успешно выведен в космос в конце февраля на борту ракеты Falcon 9. Изначально он создавался для участия в нашумевшем конкурсе Lunar XPrize, в рамках которого частные любители космонавтики должны были создать полноценный луноход и отправить его на спутницу Земли.

Строго говоря, израильские разработчики схитрили, и создали не луноход, а "лунопрыг" - робот, который коснется Луны в одной точке, оттолкнется от нее и пролетит 500 метров. После этого он получит фотографии спутницы Земли, снимет ее на камеру и отправит полученные данные назад.

Несмотря на огромные шансы на успех, "Берешиту" не удалось победить в Lunar XPrize, так как конкурс был отменен почти год назад из-за того, что ни одна из участвовавших в нем команд так и не успела подготовиться к запуску до конца 2018 года. Несмотря на потерю главного "спонсора", SpaceIL удалось найти других инвесторов и отправить свой аппарат в околоземное пространство.

За первые несколько недель после запуска "Берешит" успешно совершил все маневры, необходимые для выхода на траекторию сближения с Луной и вышел на "финишную прямую". По текущим прогнозам израильских специалистов, он выйдет на ее орбиту в первых числах апреля и сядет на поверхность в канун дня космонавтики.

Сегодня он сделал первый большой шаг в сторону реализации этой задачи. В пять часов вечера по Москве "Берешит" включил свой главный двигатель на шесть минут, что позволило ему снизить скорость движения на тысячу километров в час и "перепрыгнуть" с околоземной на лунную орбиту.

Сейчас первый израильский луноход вращается по достаточно вытянутой траектории вокруг Луны, удаляясь от нее на десять тысяч километров и подходя на 500 километров к ее поверхности. Впоследствии "Берешит" еще несколько раз включит двигатели, что сделает его орбиту более круглой и выведет его на траекторию посадки.

По текущим планам SpaceIL, она произойдет 11 апреля, за день до дня космонавтики. Если все пройдет удачно, зонд совершит несколько прыжков по поверхности Луны, получит ее фотографии и будет вести научные наблюдения до тех пор, пока работают его батареи и электроника не перегреется.