Необычные эксперименты в "кошачьих кафе" помогли японским зоологам доказать, что кошки умеют отличать свои собственные клички от похожих на них слов и понимают, когда к ним обращаются даже незнакомые им люди. Результаты их опытов были представлены в журнале Scientific Reports. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кошки так же хорошо реагируют на речь хозяина, как и собаки, просто они не всегда готовы или хотят показывать им то, что они умеют это делать. Конечно, все это не означает, что ваша Мурка понимает вас - между способностью распознавать отдельные фонемы и языком лежит огромная пропасть", - комментирует открытие Джон Брэдшоу (John Bradshaw), биолог из Бристольского университета, чьи слова приводит Nature News.

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева и распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей. Выяснилось, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Кошачьи игры

Особняком в этом отношении, как давно считают ученые, стоят кошки. Недавние эксперименты по оценке привязанности их к хозяину показали, что "мурки" оказались крайне практичными и независимыми животными. Они редко беспокоятся о хозяине и не склонны тратить свои усилия зря, в том числе на головоломки с едой, если они знают, что их и так накормят.

Владельцы кошек, как пишут Ацуко Сайто (Atsuko Saito) из университета Токио (Япония) и его коллеги, часто спорят о том, могут ли их питомцы реагировать на свое собственное мнение, "общаться" с ними при помощи мурлыкания и исполнять простые команды.

Мнения в данном случае, как это часто бывает, разделились на два лагеря. Часть обывателей и специалистов по поведению кошек считают, что четвероногие хищницы не обладают подобной способностью и в целом не обращают внимания на то, что пытаются им сказать люди. Другие владельцы "мурок" придерживаются противоположной позиции, считая, что их спутницы умнее многих людей.

Сайто и его коллеги проверили, какая из "сторон конфликта" ближе к истине, наблюдая за поведением нескольких дюжин домашних кошек, живших в японских семьях, и десяти мурок, обитавших в одном из "кошачьих кафе" в Токио.

Наблюдая за каждым из этих животных, ученые просили их хозяев или посетителей кафе произнести набор из четырех существительных, а также имя самого питомца. В некоторых случаях эти слова были похожи по звучанию на кличку кошки, а иногда они включали в себя имена других "мурок", живших в их семье и участвовавших в эксперименте.

Наблюдая за реакцией мурок на подобные последовательности существительных, ученые пытались понять, умеют ли они отличать свои собственные клички от других слов и если да, как они это делают.

Дрессируем кота

Как оказалось, кошки действительно обладают подобной способностью - почти все домашние кошки иначе реагировали на свое собственное имя, чем на наборы существительных или клички других питомцев.

При этом, что интересно, четвероногие участники опытов одинаково активно реагировали на речь хозяина и незнакомых им людей. Это говорит о том, что они не просто распознавали интонации или особенности голоса их владельцев, а на само слово.

Вдобавок, мурки хорошо различали свои имена и существительные аналогичной длины, что раскрыло возможный механизм того, как именно работает эта особенность слуха кошек. Как предполагают ученые, они умеют распознавать отдельные фонемы и запоминать их комбинации, что сближает мурок с собаками и другими "социальными" животными.

По всей видимости, кошки ассоциируют эти наборы слогов с различными приятными или неприятными вещами в своей жизни - едой, желанием хозяина их погладить, а также с различными наказаниями.

В пользу этого говорит то, что обитательницы "кошачьих кафе" помнят не только свое имя, но и клички соседок, вместе с которыми они одновременно общаются с посетителями подобных заведений и их владельцами.

Если это действительно так, то, как считает Сайто, кошек можно тренировать подобным же образом, как и собак, обучая их реагировать на команды и подсказки человека, если понять, как их можно мотивировать.