Группа шведских ученых из Королевского технологического института (КТИ) в Стокгольме изобрела новый вид материала - прозрачную древесину, которая может быть использована при строительстве зданий с низким уровнем потребления энергии. Благодаря своим свойствам данное сырье, как сообщает газета The Guardian, вполне может заменить пластик или стекло.

Прозрачная древесина не только обладает высокой плотностью и прозрачностью, но и способна сохранять и выделять тепло, отмечают исследователи. "Мы создали многофункциональный материал - он может очень хорошо передавать свет, а также накапливать энергию", - отметила профессор КТИ Селин Монтанари.

Специалисты удалили из древесины лигнин - полимерное соединение, содержащееся в клетках некоторых растений и водорослей и иногда именуемое древесным клеем. Именно он, по словам экспертов, придает ей прочность и характерный цвет. Оставшиеся ткани они пропитали водоотталкивающим акрилом, который заполнил поры, образовавшиеся после извлечения лигнина, а также полые сосуды, которые служили для циркуляции воды в дереве. Это не только помогло сохранить структуру древесины, но и, как утверждает Монтанари, способствовало восстановлению ее прочности и совершенствованию оптических свойств.

На втором этапе ученые смешали акрил с другим веществом, называемым полиэтиленгликолем, который хорошо проникает в древесину. Эксперты указывают, что он обладает удивительной особенностью: при нагревании поглощает энергию и плавится, а при понижении температуры затвердевает, выделяя накопленное тепло. Таким образом постепенно древесина становилась прозрачной. Полученный материал, отмечают ученые, может быть применен в самых разных областях, например, в строительстве для повышения энергоэффективности зданий.

"Мы выяснили, что 100 г этого прозрачного древесного материала с [полиэтиленгликолем] внутри может поглотить до 8 тыс. джоулей, что соответствует количеству энергии, которую 1 Вт [лампы] производит за два часа", - отметила Монтанари, добавив, что различные типы полиэтиленгликоля плавятся при разных температурах. Это, в свою очередь, позволяет различным образом использовать свойства материала в зависимости от условий его применения. Кроме того, данный способ получения прозрачной древесины является довольно экологически чистым, поскольку он уменьшает потребность в материалах на основе нефти, а, следовательно, приводит к сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.