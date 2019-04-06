Учительница попросила ученика одолжить ей карандаши, но она была поражена, увидев, что было на них написано - ВИДЕО
6 апреля 2019 07:15 216
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Источник:JUSTFUN
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