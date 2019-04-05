В одной арабской пословице говорится, что в мире 40 человек созданы с сильным внешним сходством друг с другом.

Похоже, когда дело касается знаменитого футболиста-мусульманина арабского происхождения Мухамеда Салаха, несмотря на его необычную и запоминающуюся внешность, двойники есть и у него.

Внимание пользователей социальных сетей привлек работник скотобойни в Кувейте, попавший в кадр одного из видеороликов - мужчина с пышной шевелюрой и растительностью на лице крайне похож на Салаха, сообщает IslamNews.

Автор видеоролика шутливо обращается к "близнецу" Салаха - Абу Макка ("отец Мекки"), имея в виду, что дочь футболиста названа в честь саудовского города, передает Day.Az.

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