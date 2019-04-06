Пара энтузиастов оборудовала старый грузовик в квартиру, чтобы не платить за аренду жилья - ВИДЕО
6 апреля 2019 09:15 168
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Источник:Остроумно
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