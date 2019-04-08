Создан опасный вирус, который меняет результаты МРТ и КТ
Врачи бьют тревогу: израильские программисты разработали новый вирус, способный виртуозно менять результаты МРТ и КТ пациентов. Если программа получит распространение, могут погибнуть десятки людей, сообщает Washington Post.
Разработанная израильскими учеными программа способна добавлять в снимки крайне реалистичные изображения злокачественных опухолей, а также убирать их, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Исследователи провели эксперимент, в рамках которого попросили трех квалифицированных рентгенологов проанализировать заведомо ложные снимки, измененные программы.
Результат оказался поразительным, врачи не смогли идентифицировать подделку более чем в 95 процентах случаев.
Во время следующего этапа исследований ученые попытались тестово внедрить вирус в информационную систему одной из больниц.
Это оказалось также крайне просто сделать, достаточно было подключить носитель с записанной на нем программой к одному из компьютеров клиники. Такая процедура заняла у разработчиков не более 30 секунд.
Многие опасаются, что в случае утечки вирус поставит под угрозу жизни людей, которым поставят неверный диагноз.
Точный гороскоп на понедельник
Эмилия Кларк забыла, чем закончилась "Игра престолов"
24 уникальных храма мира, от вида которых захватывает дух
Райский сад перфекциониста: геометрия растений - ФОТО
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Сильный пожар в жилом доме в Баку
В Москве объявили "желтый" уровень опасности
Нурмагомедов отметил годовщину чемпионства в UFC
Перестрелка на семейном празднике в США, ранены дети
Еще одно землетрясение в Азербайджане
Азербайджан увеличил грузоперевозки через порт Батуми
Трагедия в Азербайджане, погиб пожилой мужчина
Появился спойлер о смерти героя "Игры престолов"
Порошенко назначил Зеленскому дебаты
İnsan orqanizmində maqnezium çatışmazlığının ƏLAMƏTLƏRİ
Одна из крупных стран полностью осталась без света
Азербайджанская дзюдоистка выиграла Гран-При в Турции
-
7 Апр. 16:29 9 125
-
7 Апр. 19:04 7 644
-
7 Апр. 15:30 6 046
-
7 Апр. 16:22 5 226
-
7 Апр. 11:13 4 348