Когда мы думаем о физической активности, необходимость которой для здоровья постоянно подтверждают исследования, мы часто представляем себе изнурительные тренировки в зале 24/7. Но правда в том, что для отличного самочувствия и прочих бонусов нам нужно куда меньше.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Новые работы на тему говорят, что уже 30-секундные интенсивные нагрузки дают некоторые преимущества, а активность, на самом деле, может быть любой, включая такие варианты, как танцы и работа по дому. Хотя если вы хотите оптимизировать фитнес-рацион, есть четыре типа упражнений, которые стоит в него включить.

Аэробные упражнения

Аэробные упражнения, такие как бег, плавание или танцы, работают на сердечно-сосудистую систему, укрепляя. Учащенные сердцебиение и трудности с дыханием возникают только на первых этапах, а позже человек учиться контролировать их, плюс, организм привыкает к нагрузкам.

Исследования показывают, что эти упражнения крайне важны для предотвращения рисков, связанных с болезнями сердца и сосудов, диабета второго типа и даже рака. Кроме того, они могут стабилизировать кровяное давление, если у вас есть с этим проблемы.

Силовые упражнения

Эксперты клиники Мейо говорят, что хотя аэробные упражнения очень важны, они не так эффективны для общего состояния здоровья в отрыве от силовых упражнений. Последние, напомним, делают мышцы сильнее, что помогает поддерживать и защищать суставы. Также этот тип упражнений важен, если вы хотите избавиться от лишнего веса, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем другие ткани. При этом вам совсем не обязательно работать с весом, чтобы получить эти бонусы - уже отжиманий, если мы говорим о зале, будет вполне достаточно.

Упражнения на баланс

Эти упражнения особенно важны для пожилых людей, поскольку способность контролировать и стабилизировать положение тела с возрастом естественным образом снижается. Но упражнения на равновесие могут быть полезны для всех, включая людей, которые набрали или потеряли много веса, и беременных женщин, которые привыкают к новому центру тяжести. В любом случае, это, как правило, очень простые тренировки, которые не требуют энергозатрат и специальной подготовки, но значительно улучшают качество жизни в целом.

Упражнения на гибкость

Растяжка? Дайте две.

Помимо того, что упражнения на гибкость способны улучшить диапазон движений, поддерживая суставы, они могут снизить риск травм при занятиях спортом, что, согласитесь, тоже весомый аргумент в их пользу.

Наконец, именно от растяжки до и после тренировки зависит качество физической активности в целом и эффективности восстановления организма, включая силу боли в мышцах.

Резюмируя, идеальная тренировка должна включать все четыре типа упражнений, продолжительность каждого из которых фитнес-эксперты предлагают варьировать в зависимости от имеющихся возможностей. Впрочем, их также можно разделить на отдельные мини-тренировки в течение недели, если это вам подходит больше.