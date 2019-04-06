Британка Эммалуиз Леггейт (Emmalouise Leggate) предохранялась с помощью оральных контрацептивов. О своей второй беременности она узнала, когда ее живот неожиданно округлился. В день родов Эммалуиз проснулась с увеличившимся животом, у нее шли схватки каждые две минуты - все указывало на начавшиеся роды. Девушка вызвала скорую помощь и через 45 минут родила ребенка прямо в машине, направляющейся в больницу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На свет появилась здоровая девочка: Эммалуиз, которой сейчас 19 лет, и ее бойфренд Шон стали родителями во второй раз. Молодая мама рассказала, что не испытывала каких-либо признаков токсикоза, практически не набирала вес, а ее живот до последнего дня оставался плоским. Врачи предполагают, что отсутствие живота связано с особенностями положения ребенка в утробе. Женщина рассказала, что не чувствовала толчков ребенка и других характерных признаков беременности.

Она предохранялась с помощью противозачаточных таблеток - в какой-то момент у нее началось кровотечение, которое в дальнейшем прекратилось. Его отсутствие она связывала с приемом лекарств.