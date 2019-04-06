Мы хорошо знаем, что картофель фри (да и вообще продукты, приготовленные во фритюре) небезопасен с точки зрения рисков возникновения онкологических заболеваний. Но предупреждения по этому поводу в основном сводятся к повторному использованию масла, в котором обжаривают овощи и не только в сетях фастфуда. Справедливы ли они - разберемся прямо сейчас.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Недавнее исследование, проведенное на лабораторных мышах, показало, что разогретое растительное масло может спровоцировать клеточные изменения, увеличивающие риски метастазирования рака молочной железы. Ученые из Университета Иллинойса (University of Illinois) использовали соевое масло, которое несколько раз подвергалось нагреванию, а в качестве контрольной группы взяли грызунов, которым в течение 16 недель давали холодное масло.

В статье на тему, опубликованной в журнале Cancer Prevention Research, авторы исследования поясняют, что соевое масло было взято потому, что именно его рестораны обычно используют для приготовления еды во фритюре.

В итоге уже через 20 дней после инъекции опухолевых клеток в организмы мышей была заметна разница в скорости метастазирования. У грызунов, которые получали несколько раз разогретое масло, метастатический рост опухолей голени был в четыре раза больше, чем у грызунов, получавших холодное масло. В первой группе грызунов также чаще встречалось метастазирование в легких.

Ученые добавляют, что опухоли в легких при этом были в два раза больше по размеру и, как правило, более агрессивными. В то же время у мышей, которые ели обычное масло, метастазы не просто были менее агрессивными, но и не так обширно распространялись.

Но почему разогретое масло так влияет на клетки?

Причина, думают специалисты, в изменении его состава в результате термического воздействия. Так, при нагревании масло выделяет акролеин - токсичное и потенциально канцерогенноехимическое вещество.

Почти все рестораны быстрого питания используют масло несколько раз, прежде чем заменить его. И это еще один повод подумать о том, чтобы отказаться от продуктов, приготовленных во фритюре.