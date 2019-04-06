Даже если вы считаете себя абсолютным интеллектуалом, у вас нет телевизора и от каналов со сплетнями в Telegram вы стараетесь держаться подальше, готовы спорить, есть как минимум одна звездная личность, которая не оставляет вас равнодушными. Ну, а будет это герцогиня Кейт или Олечка Бузова - уже другой вопрос.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

По словам ученых, эта история совершенно естественная. Поскольку человек - социальное животное, он эволюционировал, чтобы уделять пристальное внимание людям, которые находятся наверху. И хотя знаменитости и правители - совсем не одно и то же, питаемый средствами массовой информации, наш мозг уравнивает эти категории.

Как замечает Дэниэл Крюгер (Daniel Kruger), психолог-эволюционист из Мичиганского университета (University of Michigan), даже в обществе охотников-собирателей, где материальные блага были не такими большими, имела место статусная иерархия. Точно так же обезьяны, ближайшие родственники человека, следят за доминирующими особями в отдельных группах.

"Для этого есть несколько причин. Первая - они просто учатся тому, что делают особи с высоким статусом, чтобы стать одними из них. Вторая - зная, что происходит с такими особями, получается лучше ориентироваться в социальной сфере", - говорит Крюгер в комментарии для LiveScience.

В современном мире ситуацию упрощают технологии: знаменитости активно делятся с фанатами подробностями своей жизни в социальных сетях, дают интервью в прессе и выступают по телевизору, что стимулирует парасоциальные (односторонние) отношения.

Кроме того, благодаря тем же социальным сетям, стать популярным сегодня проще, чем когда-либо. И это дополнительно подкрепляет наше стремление "учиться у лучших", чтобы оказаться там же, где оказались они.

В большинстве случаев одержимость знаменитостями, впрочем, не представляет собой проблемы. До тех пор примерно, пока фанат не становится фанатиком. Исследования показывают, что делить фанатов на "здоровых" и "не очень" неправильно, потому что даже когда поведение поклонника в конечном итоге выходит за рамки нормального, сначала все будет более чем прилично.

Ученые думают, что к звездному сталкерингу больше склонны эгоцентричные люди или люди с такими чертами личности, как импульсивность, капризность, восприимчивость к изменениям окружающей среды. Плюс, если человек, который уже был фанатом, теряет работу или переживает болезненный разрыв, его чувства по отношению к кумиру могут стать более сильными.